Ercan’da x-ray cihazından başkasının cüzdanını çalan kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, kontrol sırasında x-ray cihazından başka bir şahsın para cüzdanını çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Ercan’da dün yolcu olarak bulunan T.D.(E-43)’nin, yolcu gidiş salonunda kontrol noktası olan x-ray cihazından geçmekte olduğu bir sırada yürüyen bant üzerinde başka bir şahıs tarafından bırakılan para cüzdanı ve içerisindeki 8 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kalecik’te bir dairenin mutfak aspiratörü yangına neden oldu

Kalecik’te bir dairenin mutfak aspiratörü yangına neden oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, Kalecik’te, bir dairenin mutfak kısmında aspiratörün kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde söz konusu aspiratör ve mutfak dolapları yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Girne bölgesinde, sarhoşken, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen biri 30 diğeri ise 54 yaşındaki iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu’nda Kervansaray Halk Plajı’nda E.L. (E-30) 397 mlgr alkollü içki tesiri altında, Alsancak’da Akıncılar Sokak’ta H.M.(E-54) de 370 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

İzinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı