Saray’da “başörtüsü” mesaisi

Cumhurbaşkanlığında; Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri arasında üçlü bir görüşme gerçekleşti.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre söz konusu toplantının ana gündem maddesi, “başörtüsü krizi” olarak anılan; küçük çocukların başörtüsü takmasının önünü açan ‘Disiplin Tüzüğü’ meselesi oldu.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan ve elçi, Saray’dan ayrıldı.

Başbakan Ünal Üstel, toplantının ardından Bakanlar Kurulu’nu toplamak üzere Başbakanlığa gitti.

Öte yandan Ersin Tatar’ın da toplantıya katılacağı konuşuluyor…