Sapanca Bungalov Doğayla İç İçe Bir Tatil

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Sapanca, izole ve doğayla başbaşa tatil isteyenler için ideal bir rotadır. Bu talebi karşılamak amacı ile son yıllarda oldukça yaygınlaşan Sapanca bungalov, doğal ahşap yapı malzemeleri ile doğaya zarar verilmeden inşa edilir. Tek ve çift katlı olabilen, eğimli üçgen çatılı, çatı katında bir yatak odası bulunan, açık kat planlı, minimalist eşyalarla döşenmiş şirin ve estetik kır evleridir. İç ve dış mimarisinin ahşap olması nedeni ile doğa ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Sapanca bungalov doğa ile iç içe bir tatil geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği alternatif tatil opsiyonu sunar. Ailenize ve sevdiklerinize eşsiz bir yerde rüya gibi bir tatil fırsatı sunabilirsiniz.

Sapanca Bungalov Türleri Nelerdir?

Sapanca’da farklı istek ve ihtiyaçlara göre tasarlanmış çeşitli türde yüzlerce bungalov ev yer almaktadır.

Sapanca göl kenarında bulunan bungalov evler: Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarasında konumlanan bungalov evler, konaklama yapmak için oldukça heyecan vericidir. Göl ve çevresinde sayısız aktivite yapabilir, ailenizle ve sevdiklerinizle değerli anılar biriktirebilirsiniz.

Havuzlu Sapanca bungalov evler: Özel havuzu bulunan bungalovlarda hijyenik ve özgür bir şekilde havuz keyfi yapabilirsiniz.

Sapanca şömineli bungalov evler: Sonbahar ve kış aylarında şehirlerin kalabalığından kaçıp bir an olsun rahat nefes almak, kafa dinlemek için şömineli bungalov evleri tercih edebilirsiniz. Şömine başında yanan odun ateşi sesleri eşliğinde huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz.

Sapanca jakuzili bungalov evler: Sapanca jakuzili bungalov evlerde romantik ve eşsiz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

Sapanca muhafazakar bungalov evler: Muhafazakar bungalov evler, muhafazakar hayat tarzını benimseyenler ve meraklı gözlerden uzakta bir tatil yapmak isteyenler için yüksek duvarlarla ya da çitlerle çevrilerek, korunaklı bahçe alanı olan evlerdir.