Şantiye lojmanında tartışma çıktı, 1 kişi yaralandı

İskele’de bir inşaat şantiyesinin lojmanında yaşanan tartışmada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam İskele'de faaliyet gösteren bir inşaat şantiyesinin lojmanı içerisinde, İ.K.(E-46) ve M.K.(E-27), yaşanan tartışma sonucu A.E.(E-34)’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra İ.K., elinde bulundurduğu henüz tespit edilemeyen kesici bir cisimle A.E’nin göğüs üst kısmına vurarak, yaralanmasına sebep oldu. Bahse konu kişiler tutuklandı, Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.