Şanslı bilet Lefkoşa’dan!

2 Ekim 2023 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 750 Bin TL’lik ikramiye, 59631 numaralı bilete isabet etti.

Kazanan numara, Lefkoşa gezici bayilerimizden Serhan Kumru tarafından satıldı.

15 Kasım’da 3 Milyon TL

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 3 Milyon TL’lik büyük ikramiye ile 15 Kasım’da yapılacağı, çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.