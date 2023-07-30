Şans Oyunları Yasası'nda değişiklik hazırlığı!

Şans Oyunları Yasası’na yönelik bazı değişiklik içeren tasarı, yarın Cumhuriyet Meclisi’ndeki Maliye Komitesi’nde görüşülmeye başlıyor.

Söz konusu değişikliklere ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden detaylar paylaşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, bir çoğu Anayasa’ya aykırılık teşkil eden 300’e yakın Yasa Gücünde Kararname’nin aynı komitede görüşülmeyi beklerken, casinolarla ilgili değişikliğin gündeme gelmesine dikkat çekti.

Yapılması planlanan değişikliklere ilişkin bilgi veren Barçın, yasanın yürürlüğe girmesi halinde sınırsız casino izni verme hakkının getirileceğini söyledi.

Barçın, yapılması planlanan değişiklikleri, madde madde şöyle özetledi: