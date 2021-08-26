‘Şans Oyunları’ gerilimi

“Yeni bet (müşterek bahis) izni” de sağlayacak Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı aylardır Bakanlar Kurulu gündeminden düşmüyor, defalarca değiştirilen tasarı tartışmalara neden oluyor. 5 yıldızlı oteller ve 500 yataklı tatil köylerine “Elektronik Şans Oyunu Lisansı” verilmesini içeren tasarı henüz onay almadı.



Hükümet “elektronik bahis oyunlarını” kayıt altına alarak, bundan gelir elde etmeyi hedefliyor. Ancak tasarıyla ilgili hem “casino” lobisi hem de “siyasi çevreler” arasında büyük bir gerilim yaşanıyor, hükümet ve farklı yatırımcılar arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor.



Maliye Bakanı Oğuz, YENİDÜZEN’e konuştu: “Elektronik kumar ve bahiste aylık 1.5 – 2 milyar Euro bir pazardan söz ediliyor. Biz de devlet olarak payımızı almak istiyoruz. Maliye’nin ve sektörün hesabı devletin aylık 100-150 milyon TL gibi bir gelir elde etmesidir”.

“500 bin Euro gibi yıllık bir imtiyaz ücreti düşünülüyor. Yabancılar için 7 milyon Euro sermaye isteyeceğiz ki yüzde 60’ı gayrı menkul olacak. 500 yatağın üzerinde yatırım yapan herkesin doğal olarak casino izniyle birlikte, Elektronik Şans Oyunları İzni de alması gibi bir yaklaşım var.”



Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek: “Bu tasarıyı hazırlayanlar örgütümüzden resmi bir görüş almadıkları gibi bizimle de taslak paylaşılmadı. Bir yıldır bu tasarı gizli çalışılıyor”.





YENİDÜZEN | ÖZEL



Bakanlar Kurulu’nun tartışmalı gündemlerinden biri de “Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı” oldu. Bütçeye kaynak arayışındaki Maliye gözünü “müşterek bahis izinleri”ne çevirdi. “Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı” Bakanlar Kurulu’nu gerdi, aylardır defalarca değiştirilen tasarıdan sonuç alınamadı.

5 yıldızlı oteller ve 500 yataklı tatil köylerine “Elektronik Şans Oyunu Lisansı” verilmesini içeren tasarı tepkilerden korkulduğu için henüz onay alamadı.

Tasarıyla ilgili hem “casino” lobisi hem de siyasi çevreler arasında büyük bir gerilim yaşanıyor, ayrıca, hükümet ve farklı yatırımcılar arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin gündeme aldığı tasarının, ülkede “bahis oyunları” oynatan işletme sayısının ucu açık bir şekilde çoğalmasına olanak tanımasından endişe ediliyor.



‘Yasaklama değil lisanslama’

Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde internet kullanımın yaygınlaşmasına bağlı olarak, pandemi döneminin de etkisiyle fiziki mekanlı şans oyunlarının kullanımının online oyunlara kaydığına işaret edildi, bu yöndeki artışa dikkat çekildi.

Yeni yasa ile elektronik ortamda “yasa dışı” şans oyunu oynanmasını etkili bir şekilde kontrol etmek ve bu yolla oluşan geliri vergilendirmek için düzenleme yapılması hedefleniyor.

Ülkede bu konuda bir mevzuat olmadığının da belirtildiği Yasa Tasarısı’nda, oluşan talebe bağlı olarak piyasada güveni tesis etme, para akışını takip ve kontrol etme, vergisel payı alma adına Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın düzenlendiği belirtildi.

‘500 yataklı, 5 yıldızlı otel sahipleri lisans için başvurabilecek’

Yasa Tasarısı’nın ‘Lisans Alma ve Yenileme Koşulları’nı düzenleyen 6. Maddesine göre; Lisans almak isteyenler Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne başvuru yapacak.

Tasarıya göre; şans oyunu salonu işletmecileri, elektronik bahis evi izin sahipleri, en az 500 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı turistik tesise sahip tüzel kişiler ve 500 yatak kapasiteli birinci sınıf tatil köyü sahibi tüzel kişiler Lisans için başvurabilecek.

‘Maliye uygun görürse, ek IP ADRESİ de verilecek’

Yine aynı maddeye göre, Elektronik Şans Oyunu Lisansı, sadece 1 adet web sitesinde geçerli olmak ve web sitesine ait sadece 1 alan adı kullanmak kaydı ile verilecek.

Elektronik Şans Oyunu Lisansı alacak kişinin faaliyet göstereceği alan adını kendi adına tescil etmesi ve ayrıca statik adresini yer sağlayıcıdan alması ve Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne bildirmesi gerekecek.

Ayrıca, yüksek brüt hasılatı bulunan Lisans Sahibi kişilerin müracaatı ve Maliye Bakanlığı’nın uygun bulması halinde, EK IP ADRESİ de verilebilecek.

Lisansları ‘Bakanlar Kurulu’ onaylayacak

Lisans başvuruları Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından incelenecek, Bakanlar Kurulu’nun onayı için Bakanlığa sunulacak.

Yasa Tasarısı’na göre, aranan koşullara haiz olan başvurular Bakanlar Kurulu’nca onaylanacak.

Hangi para biriminden oynatılacağına, lisans sahibi karar verecek

Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın, Elektronik Şans Oyunu İşletmelerinde Oynanan Oyunların Değerlendirilmesi ve Kabulü’nü düzenleyen 13.maddesine göre; işletmelerde şans oyununun hangi para birimi üzerinden oynanacağı Lisans sahiplerince belirlenecek, tüm tahsilat ve ödemeler de bu birim üzerinden yapılacak.

Oyuncular tarafından oynanan oyunların bedeli, sadece oyuncunun adına açılmış hesaptan, Lisans sahibinin KKTC’deki bir banka hesabına aktarılmak suretiyle ödenebilecek. Şans oyunları, işletmelerin kullandığı resmi web sitesinden oyuncunun giriş yapması ile oynanabilecek.

Yıllık lisans 500 bin Euro

Yasa Tasarısı’na göre, Elektronik Şans Oyunları için YILLIK olacak lisans ücreti ise, her bir tüzel kişi adına tescilli alan adı için 500 bin Euro veya karşılığı Türk Lirası olacak.

Bir yıllık dönemi kapsayacak bu tutar da, peşin olarak Gelir e Vergi Dairesi Gelirler Hesabına yatırılacak.

Aynı şekilde Platform Sağlayıcı Lisans Harcı da 500 bin Euro veya karşılığı Türk Lirası olacak, yıllık dönemi kapsayacak.

Lisans sahiplerinin hesabında sürekli en az 200 bin Euro olacak

Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı’na göre, lisansa sahip tüzel kişiler banka hesabında, oyuncuların kazandıkları tutarları ödemek için sürekli ve en az 200 bin Euro veya karşılığı Türk Lirası bulundurmak zorunda olacak.

Lisans alacak veya yenileyecek kişilerin, ödenmiş sermayelerinin en az %60’ı KKTC’de taşınmaz mal olmak kaydıyla, 7 milyon Euro veya karşılığı Türk Lirası’ndan da az olamayacak.

Maliye Bakanı Oğuz:

“Devlet kendi payını istiyor, 2 milyar Euro bir pazardan söz ediliyor”



Maliye Bakanı Dursun Oğuz, hedeflerinin, ülkede “kaçak” ve “yasa dışı” olarak sürdürülen kumardan devletin payını almak olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Oğuz, “Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı”nın uzun süredir üzerinde çalışıldığını, sektör temsilcileri ile görüştüklerini, bazı yasal ve teknik sorunları aşmak istediklerini belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yasa düzenleme sonrasında Maliye ve sektör temsilcilerinin hesaplarına göre devletin aylık 100-150 milyon TL gibi bir gelir olanağına kavuşabileceğini belirtti.



“Elektronik kumar ve müşterek bahis faaliyetlerinin çoğu yasa dışı olarak yapılıyor”

Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada bir sermaye dönüyor, devlet olarak payımızı almak istiyoruz. Elektronik Şans Oyunları Yasası kapsamında izin verilecek ve belirli kriterler olacak. 500 bin Euro gibi yıllık bir imtiyaz ücreti düşünülüyor. Yabancılar için 7 milyon Euro sermaye isteyeceğiz ki yüzde 60’ı gayrı menkul olacak. Kimi sorunlar var, bunların bazıları KKTC tanınmamış bir devlet olduğu için ortaya çıkıyor. Özellikle banklarla ilgili IBAN sorunu var. Güvenlik açısından kimi endişeler var, hem yasal hem de işlevsel olarak doğru sonuç alınması için çalışıyoruz.

Elektronik kumar ve bahiste aylık 1.5 – 2 milyar Euro bir pazardan söz ediliyor. Elbette bunlar resmi hesaplar değildir. Biz de devlet olarak payımızı almak istiyoruz. Maliye’nin ve sektörün hesabı devletin aylık 100-150 milyon TL gibi bir gelir elde etmesidir.

500 yatağın üzerinde yatırım yapan herkesin doğal olarak casino izniyle birlikte, Elektronik Şans Oyunları İzni de alması gibi bir yaklaşım var.

Bu sektörde olanlar, ayrı bir şirket kurarak ve imtiyaz da ödeyerek bu işi de yapabilsinler diye konuşuluyor. Devletin vereceği IP ve hesap numaraları üzerinden bu oyunların oynanması isteniyor. Böylece kaçak ya da kayıt dışılık önlenecek. Maliye’nin ve sektörün hesabı devletin aylık 100-150 milyon TL gibi bir gelir elde etmesidir.”



Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek:

“Gizli çalışılıyor, bilmiyoruz”



Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, YENİDÜZEN’e tasarıyla ilgili şunları söyledi:

“Bu tasarıyı hazırlayanlar örgütümüzden resmi bir görüş almadıkları gibi bizimle de taslak paylaşılmadı. Bir yıldır bu tasarı gizli çalışılıyor. Son 1 yıldır, Başbakan ve Maliye Bakanları’na bu sürece dahil olma yönünde taleplerimizi ilettik, ancak geri dönüş almadık. İlk izlenimiz sektör ve ülke gerçeğinden çok uzakta bir taslak hazırlandı. Defalarca değiştirildiğini biliyoruz.”



