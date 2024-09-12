Sanıklar toplam 130 davadan itham edildi

Serap ŞAHİN

KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz; Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılanma sürecinin yanı sıra bugün de Amir Shakerifard ile birlikte ilk tahkikat duruşması (PI) için Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Her iki sanık toplam 130 davadan itham edildi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 17 Eylül Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhine hangi suçlamalar bulunuyor?

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Talat Tanca ve Asiye Yetkiner hazır bulundu.

Sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Bugün saat 11:35’de başlayan ve 1 saat süren duruşmada iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü, sanıkların aleyhine getirilen davaları tek tek okudu.

Toplam 130 davadan ithal edildiler

Savcı Güçlü, sanıklar aleyhinde toplam 130 dava dosyalandığını ve tanıkların dinleteceğini belirtti.

Savcı Güçlü, duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Sanık avukatları bu talebe itiraz etmedi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, duruşmanın 17 Eylül Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

Ağır Ceza Mahkemesi Lefkoşa’da devam ediyor

Öte yandan, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G’nin, asistanı B.Ö., ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.