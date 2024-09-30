Lefkoşa’da meydana gelen “cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarından” yargılanan Cuma Usanmaz hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 1,5 ay hapse mahkûm edildi.

Yargıç, 24.08.2024 tarihinde 02.15-04.00 saatleri arasında Ortaköy’de bulunan bir tatlıcı dükkanı içerisinde orada misafir olarak bulunan sanığın aynı iş yerinde babasına yardım eden 16 yaşındaki kıza, dükkanda kimsenin olmadığı bir sırada ‘sana 600 TL vereyim hem alt hem üst al, tişörtü ne renk alacaksın siyah alma, pembe ya da beyaz al, ipli alacak mısın’ diyerek, cinsel taciz suçu işlediğini söyledi.

Yargıç, 16 yaşındaki kızın zanlıya ne demek istediğini sorması üzerine sanığın sütyen al dediğini, kızın sağ elinden öperek, cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Cinsel nitelikli suçların son zamanlarda arttığına vurgu yapan Yargıç, yargıtay kararlarına değinerek, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere ve işlemeye teşebbüs edeceklere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yargıç, sanığın yaşı itibariyle hayat tecrübesine sahip bir kimse olduğuna ve arkadaşının kızı olmasına rağmen söz konusu suçları işlediğini, bu faktörlerin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın sabıkası bulunmamasını, suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı komasını, Türkiye’de bulunan iki çocuğundan birini kaza sonucu kaybetmesini hafifletici etken olarak değerlendirdiğini söyledi.

Yargıç, sanığın cezaevindeyken çocuğunu kaybetmesinin büyük bir acı ve hayat boyu unutulmayacak bir durum olduğunu, cenaze törenine katılamadığını da ifade ederek, bu hususların ceza süresinin takdirinde değerlendirdiğin, sanığa uzun süreli hapis yerine bir ay 15 gün ceza vermeyi uygun ve adil bulduğunu açıkladı.

Öte yandan sanığın önceki gün Hatay’da yaşayan 17 yaşındaki oğlunun motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.