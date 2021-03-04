Saner aşıyla geldi

Başbakan Ersan Saner temaslarını tamamlamasının ardından bugün saat 10:30 sıralarında ülkeye geldi.

Ercan Havalanı’nda ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Saner protokolün imzalandığını hatırlattı, protokolün esas amacının alt yapı yatırımlarının tamamlanması olduğunu ifade etti.

2 buçuk milyar TL yeni kaynağın yanı sıra, geçen yıldan devreden miktarla 3 milyar 250 milyon TL’lik kaynağın aktarılacağını ve 20 bin doz Sinovac aşının da geldiğini belirten Saner, toplumun %15’inin açılanabileceğine işaret etti.

Protokolün imzalanması ile alt yapı yatırımlarına, özellikle ulaşım alanında başlanacağını ifade eden Saner, e-devlet portalının da hizmete gireceğini kaydetti.

360 milyon TL’lik desteğin yanı sıra enerji desteği ile KOBİ’lere katkı konacağını söyleyen Başbakan Saner, kredi alıp ileriye bakabilmelerine yönelik çalışmaların da başladığını belirtti.

Protokolle yeni bir sanayi bölgesinin de imza altına alındığını ifade eden Saner, çok ciddi bir ekonomik faaliyetin başlayabileceği yeni sanayi bölgesinin temellerinin atılacağını kaydetti.

Türkiye ile Kıbrıs konusu başta olmak üzere birçok görüşmeler olduğunu ve tam bir uyum içerisinde olunduğunu ifade eden Saner, iki eşit egemen devlet de mutabıklığa vurgu yaptı.