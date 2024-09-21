Sandıktan Ünal Üstel çıktı

Ulusal Birlik Partisi'nin 23'üncü Kurultayı, Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Genel Başkanlığa yeniden Ünal Üstel seçildi.

Üstel, 10 bin 134 kişinin oy kullandığı kurultayda 6555 oy alarak %65,8'lik oy oranıyla yeniden Genel Başkan oldu. Cumartesi başlayan ve yaklaşık 20 saat süren kurultay bugün 06.45 itibariyle sonlandı. Üstel, divanın kararı açıklamasının ardından yaptığı açıklamasında, "Kurultay bitmiştir" dedi.

Kurultayda Üstel'in karşısına aday olarak çıkan Hasan Taçoy 3 bin 284 oy, Ahmet Karavelioğlu da 121 oy aldı. Kurultayda 174 oy "geçersiz" sayıldı.

Kurultayın tamamlanmasıyla birlikte tüm destekçilerine teşekkür eden Üstel, konuşma yaptığı sırada göz yaşı döktü.

Divanın sonucu açıklamasıyla birlikte ise, Hasan Taçoy, Üstel'i tebrik edip salonu terk etti.

Oylama geç bitti, sayım sabaha kadar sürdü

Kurultayda Cumartesi akşamı saat 21.00'de bitmesi planlanan oy verme işlemi 00.00'a kadar uzatıldı. Bu kararın alınmasıyla birlikte süreç Pazar günü sabah saatlerine uzadı. 00.00'da kapanan sandıkların sayımına 00.30'da başlayabildi. Toplam 13 sandığın bulunduğu kurultayda sayım işlemi 06.45 sıralarında son buldu.

Kurultay Cumartesi 10.00'da başlayabildi

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Cumartesi sabah saat 08.30’da nisap yoklaması yapıldı, yeterli sayı olmadığından açılış 09.30’a ertelendi. Kurultay, saat 10.00 sıralarında başlayabildi.

İlk olarak Divan üyeleri seçildi, ardından da mali rapor okundu. Daha sonra, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala konuşma gerçekleştirdi.

SAAT 06.45

UBP'nin yeni genel başkanı Ünal Üstel

Ulusal Birlik Partisi'nin 23'üncü Kurultayı, Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Genel Başkanlığa yeniden Ünal Üstel seçildi.

SAAT 06.30

UBP Kurultayında 11. ve 12 Sandık birlikte açıklandı. 11. sandıkta Ünal Üstel 253, Hasan Taçoy 129, Ahmet Karavelioğlu 3 oy alırken, 5 oy da geçersiz sayıldı. 12. sandıkta ise Ünal Üstel 512, Hasan Taçoy 266,Ahmet Karavelioğlu 10 oy aldı, 12 oy geçersiz sayıldı.

SAAT 06.10

10 sandıkta Ünal Üstel 442, Hasan Taçoy 148, Ahmet Karavelioğlu 7 oy alırken,13 oy da geçersiz sayıldı.

SAAT 05.50

9. sandıkta Ünal Üstel 620, Hasan Taçoy 228, Ahmet Karavelioğlu 13 oy alırken, 15 oy da geçersiz sayıldı.

SAAT 05.30

8. sandıkta Ünal Üstel 388, Hasan Taçoy 266, Ahmet Karavelioğlu 6 oy alırken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

SAAT 05.00

UBP Kurultayında 6. ve 7 Sandık birlikte açıklandı. 6 sandıkta Ünal Üstel 507, Hasan Taçoy 184, Ahmet Karavelioğlu 5 oy alırken, 9 oy da geçersiz sayıldı. 5. sandıkta ise Ünal Üstel 640, Hasan Taçoy 275,Ahmet Karavelioğlu 14 oy aldı, 7 oy geçersiz sayıldı.

SAAT 04.20

UBP Kurultayında 4. ve 5 Sandık birlikte açıklandı. 4. sandıkta Ünal Üstel 571, Hasan Taçoy 339, Ahmet Karavelioğlu 8 oy alırken, 18 oy da geçersiz sayıldı. 5. sandıkta ise Ünal Üstel 427, Hasan Taçoy 261,Ahmet Karavelioğlu 9 oy aldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

SAAT 03.30

UBP Kurultayında 3. sandıkta Ünal Üstel 642, Hasan Taçoy 321, Ahmet Karavelioğlu 14 oy alırken, 14 oy da geçersiz sayıldı.

SAAT 03.00

UBP Kurultayında 2. sandıkta Ünal Üstel 1038, Hasan Taçoy 644, Ahmet Karavelioğlu 19 oy alırken, 40 oy da geçersiz sayıldı.

SAAT 01.45

İlk sandık sonuçları açıklandı: Ünal Üstel 584 oy, Hasan Taçoy 334 oy, Ahmet Karavelioğlu 7 oy alırken, 16 oy da geçersiz sayıldı.

SAAT 00.30

00.00'da sona eren oy verme işlemi sonrası oy sayımına geçildi. 11 saatlik süren oy verme işlemi sonunda 10 bin 171 üye oy kullandı. Kurultayda toplam 13 sandık bulunuyor.

SAAT 00.00

UBP Kurultayında oy verme işlemi saatler 00.00 gösterdiği anda tamamlandı. Kurultayın son oyunu Başbakan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel kullandı.

SAAT: 22.30

UBP Kurultayında 22.30 itibariyle oy kullanan üye sayısı 9 bin 500 oldu.

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy:

“Kurultaya şaibe karıştı, çıkacak sonuç sağlıklı değildir”

YENİDÜZEN ve KANAL SİM canlı yayınına katılan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, parti kurultayına şaibe karıştığını söyledi.

Taçoy: “Kurultaya şaibe karıştı, çıkacak sonuç sağlıklı değildir”

SAAT 20.30

Oy kullananların sayısı 7 bin 800

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda devam eden Olağan Genel Kurultay’da saat 20.30 itibarıyla yaklaşık 7 bin 800 kişi oy kullandı.

SAAT 18.50

UBP Kurultayında saat 21.00'de bitmesi planlanan oy verme işlemi 00.00'a kadar uzatıldı.

UBP Milletvekili Ali Pilli YENİDÜZEN ve Kanal Sim'e konuştu.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler YENİDÜZEN ve Kanal Sim'e konuştu.

SAAT 16.15

4 bin kişi oy kullandı

Kurultay Divan Başkanlığından elde edilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda devam eden Olağan Genel Kurultay’da saat 16.15 itibarıyla yaklaşık 4 bin kişi oy kullandı.

Oy verebilecek üye sayısının 21 bin kişi olduğu Kurultay’da partililer zaman zaman uzun oy verme kuyruklarına tepki gösteriyor.

Saat 13.00 sıralarında başlayan ve 21.00 itibarıyla sona ermesi planlanan oy verme işlemlerinin, başlama saatinde yaşanan gecikmeden dolayı uzatılmasına ilişkin henüz Divan Başkanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı.

SAAT: 15.00

UBP Kurultayında oy verme işlemi devam ederken, oy kullanmaya çalışan üyeler organizasyon sıkıntısı olmasından dolayı büyük sorunlar yaşıyor.

SAAT 13.00

UBP Kurultayında oy verme saat 13.00'te başladı.

SAAT 12.30

UBP Kurultayında organizasyon krizi

UBP Kurultayı, önce nisap, sonra da organizasyon krizine sahne oldu. Saat 08.30'da başlayacağı açıklanan Kurultay, ilk olarak nisaba takıldı.

Yaklaşık 2 saatin ardından nisabın sağlandığı kurultayda, konuşmaların ardından saat 11.00 sıralarında oy verme işlemine geçilmek istendi ancak bu kez de organizasyon krizi patlak verdi.

Yaklaşık 1 saat boyunca oy verme işleminin başlamadığı kurultayda, güvenlik görevlileri ile üyeler arasında gerginlik yaşandı.

Güneş altında bekleyen bazı üyeler fenalaştı. Başkan adayları Ünal Üstel ile Hasan Taçoy, üyelere sakin olmaları ve uyarılara uymaları yönünde çağrı yaptı.

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