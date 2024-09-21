"Adeta paralel bir yapılanma"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, "tarafsızlığını" bir kez daha "ortaya koyarak" UBP Kurultayında konuştu.

Tatar, "Hep benim arkamda oldunuz hepinize teşekkür ederim" dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin konuşan Tatar, bu durumu "paralel bir yapılanma" olarak niteledi.

Tatar, "Bazı makamlar kendi kişisel uğurları için bugün adeta paralel yapı olarak milli siyasete zarar vererecek adımlar atıyor. Sosyalist dünyasının bazı temsilcileri ile görüşeceklermiş. Kimlerle, bilmem. Milli siyasetimize zarar vermelerini asla kabule demeyiz" dedi.

CTP, Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Milletvekili, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, New York'taki görüşmeler kapsamında, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak.

Erhürman toplantıda, CTP'nin 5 adımdan oluşan müzakerelere yönelik öneriler dizisini anlatacak.

İki isim ayrıca, BM Genel Sekreteri Yardımcısı ve BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan bazı ülkelerin daimi temsilcileri ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

Söz konusu görüşmelerde de CTP'nin müzakere önerilerini aktaracak.