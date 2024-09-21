Taçoy: “Kurultaya şaibe karıştı, çıkacak sonuç sağlıklı değildir”
YENİDÜZEN ve KANAL SİM canlı yayınına katılan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, parti kurultayına şaibe karıştığını söyledi.
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YENİDÜZEN ve KANAL SİM canlı yayınına katılan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, parti kurultayına şaibe karıştığını söyledi.
Taçoy, yaşanan düzensizlikler nedeniyle kurultay sonucunun sağlıklı olmayacağını ifade ederek, divana iki ayrı itiraz dosyası sunduklarını belirtti. Kurultay sürecini saat 00:00’a kadar takip edeceklerini açıklayan Taçoy, gelişmelerin dikkatle izlendiğini vurguladı.
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Etiketler : Hasan Taçoy, ubp kurultay