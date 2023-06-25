Sandıklar kapandı, ilk sandık açıldı

Kıbrıs'ın kuzeyinde bir milletvekili ve bir muhtarın seçileceği ara seçimde sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’de sona erdi.

Sandıkların kapanmasının ardından ilk sandık açıldı, oy sayımına geçildi.

YSK, saat 19.00 itibarıyla sonuçların açıklanmaya başlayacağını duyurdu.

Saat 17.00 itibarıyla sandığa katılım yüzde 25,61 olarak açıklanmıştı.

Yasa gereği saat 19.00'a kadar sonuçlar ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. Saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında bu yasak Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilecek, 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın geçen yıl haziran ayında istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday, hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının görevini devralmak için ise 4 aday yarıştı.