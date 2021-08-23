Sanayi’nin “itibarı”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ya da yeni Meclis binası projeleri gibi bir ülkenin itibarının “betonla” ölçülmek istendiği bir dönemde, çevre kirliliği ve talanı öne çıkıyor.



Lefkoşa’nın kuzeyi ülkenin en kirli şehri olarak dikkat çekerken, Sanayi Bölgesi için kullanılan “Kirli Sanayi” deyimi geri kalmışlığımızın sembolüne dönüşüyor.



Avrupalı değerlerden kopartılarak ve Avrupa Birliği hedefinden uzaklaştırılmak istenen Kıbrıslı Türkler, ülkenin dört bir yanındaki çöplüklerin hem mağduru, hem ortağı konumuna itiliyor.



Lefkoşa Yeni Sanayi’nin doğusundaki yolun en güncel “çöplük” hali bir utanç fotoğrafı olarak ilgi beklerken; bu alan Raif Denktaş Koruluğu’nun sonunda yer alıyor. Çöplerden oluşan barikat nedeniyle batı yönünden de koruluğa da girilemiyor.