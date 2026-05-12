Çatalköy-Esentepe Belediyesi Spor Parkı hizmete açıldı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından çocukların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Çatalköy-Esentepe Belediyesi Spor Parkı”, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çatalköy’de gerçekleştirilen açılış törenine Çatalköy İlkokulu ve Esentepe İlkokulu öğrencileri, okul müdürleri, öğretmenler ile çocukların aileleri katıldı.

Açılışta konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, park projesinin yaklaşık iki yıl önce özel gereksinimli çocukların aileleriyle Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilen bir etkinlikte yapılan görüşmeler sırasında ortaya çıktığını belirtti. Kırok, ailelerin çocuklarının güvenli ve kapalı bir alanda rahatça vakit geçirebileceği bir park talebinde bulunduğunu ifade etti.

Kırok, ailelerin çocuklarının güvenli şekilde vakit geçirebileceği sosyal alan eksikliğini dile getirdiğini ifade ederek, “Biz de bölgemizdeki tüm çocuklara hizmet edecek; aynı zamanda özel gereksinimli çocuklarımızın da rahatlıkla kullanabileceği güvenli sosyal ve eğitsel faaliyet alanı oluşturmayı hedefledik” dedi.

Sadece çocuk parkı değil aynı zamanda spor parkı niteliği taşıyan projenin yoğun ilgi gördüğünü belirten Kırok, ada genelindeki birçok okulun da çocuklarını parka getirmek istediğini söyledi. Verilen sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kırok, çocukların parkı uzun yıllar en güzel şekilde kullanmasını temenni etti.

Ardından konuşan Esentepe İlkokulu Müdürü Ahmet Özçaylı, günümüzde betonlaşmanın arttığı bir dönemde doğayla iç içe böyle bir alanın çocuklara kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti. Özçaylı, “Dağ ve deniz manzarasına sahip böylesine güzel bir ortamda böyle bir parkın açılması bizleri ve çocuklarımızı çok sevindirdi” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar ise bölgenin uzun süredir böyle bir projeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, belediyenin eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Etkinlik boyunca çocuklara belediye tarafından dondurma, meyve suyu ve su ikram edildi. Açılışın ardından çocuklar parkta doyasıya eğlenirken; masa tenisi oynadı, salıncaklarda vakit geçirdi ve park içerisinde bulunan birçok oyun alanında keyifli anlar yaşadı.