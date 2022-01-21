Sanayi Odası: “Geleceğinizi siz seçin”

Vatandaşlara 23 Ocak günü sandığa gitme çağrısı yapan Sanayi Odası, “Yakın dönemin şekilleneceği bir seçim yaşayacağız. Ülkemiz zor günlerden geçerken, sorunlarımızı çözecek olan da siyaset makamıdır” dedi.

Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik açıdan uzun ömürlü ve icraat hükümetinin ortaya çıkmasının önemine dikkat çekildi.

İradenin en güçlü şekilde sandığa yansıması gerektiğine değinilen açıklamada, “Seçime katılım oranının yüksek olmasını demokratik gerekçelerle önemsiyoruz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“23 Ocak Pazar günü, yakın dönemin şekilleneceği bir seçim yaşayacağız. Ülkemiz zor günlerden geçerken, sorunlarımızı çözecek olan da siyaset makamıdır.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde görev alacak tüm adayları şimdiden sorumluluklarını da hatırlatarak tebrik ederiz. Göreve gelecek olan yeni hükümetin uzun ömürlü, icraat hükümeti olması özellikle ekonomi açısından oldukça önemlidir.

Bu vesile ile başta üyelerimiz olmak üzere, ülkemiz seçmenlerine de demokrasinin tecellisi açısından sandığa giderek oy kullanma çağrısı yapıyoruz.

İradenin en güçlü şekilde sandığa yansıması, hem demokratik açıdan, hem de siyasal yaşamımız açısından son derece önemlidir.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, seçime katılım oranının yüksek olmasını demokratik gerekçelerle önemsiyoruz. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”