SANAYİ DEĞİL METAL ÇÖPLÜĞÜ

Sanayi bölgelerinin yönetim sorunu yıllardır giderilemiyor. Sanayi bölgeleri yönetilmiyor! Tam bir kaos yaşanan sanayi bölgeleri ulusal iktidarların paylaşım alanı olarak görülse de organizasyon yok, düzen yok, disiplin yok. İsmi “Organize Sanayi Bölgesi” olarak geçen sanayi alanları, tam bir organizasyon sefaleti olarak dikkat çekiyor. Özellikle metal yığınına dönüşen bölgelerdeki başıboşluk hem sağlığı hem de çevreyi tehdit ediyor. Kimi dönemlerde Sanayi Odası’nın yönetim yetkisinin devrini istediği süreçler de sonuç vermezken, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı ise Lefkoşa Sanayi Bölgesi başta olmak üzere tüm bu bölgeleri adeta görmezden geliyor.