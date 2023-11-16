Sanayi Bölgesi'nde kaza: 3 yaralı

Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaza Sanayi bölgesi 26. Sokakta iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada 3 kişi yaraladı. Yaralıların genel sağlık durumları iyi

Polisten yapılan açıklama:

Lefkoşa Sanayi bölgesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Lefkoşa Sanayi Bölgesi 26. Sokak üzerinde 20.30 sıralarında GH 199 plakalı araçla KZ 324 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan GH 199 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ve KZ 324 plakalı araç sürücüsü yaralı vaziyette olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.