Sanatın umut olduğu günlerde, EMAA Bahçe’de yaratıcılığa yolculuk

Sanatın ve hayal kurmanın giderek daha çok ihtiyaç haline geldiği günümüzde, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde düzenleyeceği etkinlikle birlikteliğin ve yaratıcılığın dönüştürücü gücüne dikkat çekmeye hazırlanıyor.

EMAA Bahçesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, müzik ve dans performanslarının yanı sıra derneğin köklü geçmişine de bir kapı aralanacak. Sanatseverlerin bir araya geleceği buluşma, 15 Nisan Salı günü saat 18.00’de başlayacak.

EMAA’dan yapılan açıklamada, "Dünyanın sanata giderek daha da ihtiyaç duyduğu ve hayal kurma alanlarının daraldığı bu günlerde, birlikte olmanın ve yaratıcı üretimin önemine vurgu yapmak için buluşuyoruz" denildi.

Etkinlik tüm sanatseverlere açık olacak.

EMAA’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde, dünyanın sanata giderek daha da ihtiyaç duyduğu ve de hayal kurma alanlarının giderek daraldığı bu günlerde, birlikteliğin ve yaratıcılığın dönüşümsel gücüne dair düşünceler eşliğinde EMAA Bahçe’de buluşuyoruz.

Müzik ve dans performansları yanında EMAA’nın köklü geçmişine bir kapı da aralayacağımız bu samimi buluşmada görüşmek üzere!”