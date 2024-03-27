Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında yaptığı açıklamasında, “Sanatın aydınlığını boğmaya çalışanların ve sanatı Kıbrıs’ın kuzeyine hapsetmeye çalışanların karşısındayız” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Akansoy, bu yıl, Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi’ni kaleme alan Norveçli yazar Jon Fosse’nin bildirisinde yazdığı, “Savaş ve barış birbirine ne kadar zıtsa, savaş ve sanat da o kadar zıttır.” İfadesine atıfta bulunarak “Yani sanat barıştır” dedi.

“Ne acıdır ki bizler bu yıl, bu anlamlı güne, ülkemizde tiyatro oyunlarının yasaklanması ve 25 yıl önce yanan ve hala tamamlanmayan Devlet Tiyatrosu binasının utancı ile giriyoruz” diyen Akansoy, “Tiyatro, sahneden insanlığa açılan bir penceredir ve evrensel bir dil kullanır, ayrıştırmaz, ötekileştirmez. CTP, kurulduğu günden bugüne olduğu gibi, bundan sonra da özgür sanatın savunucusu, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edecektir” vurgusu yaptı.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Bu yıl, Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi’ni kaleme alan Norveçli yazar Jon Fosse’nin bildirisinde yazdığı gibi, “Savaş ve barış birbirine ne kadar zıtsa, savaş ve sanat da o kadar zıttır.” Yani sanat barıştır.

Tiyatro sanatının aydınlanmanın en önemli aracı olduğunun bilinciyle, bizler her zamankinden daha çok sanata sarılmalıyız. Sanatın aydınlığını boğmaya çalışanların, tiyatrodan korkanların ve sanatı Kıbrıs’ın kuzeyine hapsetmeye çalışanların karşısında duracağımızdan, sanatın ve sanatçıların sesinin daha da gür çıkması adına yanlarında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Ne acıdır ki bizler bu yıl, bu anlamlı güne, ülkemizde tiyatro oyunlarının yasaklanması ve 25 yıl önce yanan ve hala tamamlanmayan Devlet Tiyatrosu binasının utancı ile giriyoruz. Sanatın, sorgulayan, eleştiren, ses çıkaran ve toplumların yüzleşmesini sağlayan bir gücü vardır. Tiyatro, sahneden insanlığa açılan bir penceredir ve evrensel bir dil kullanır, ayrıştırmaz, ötekileştirmez. CTP, kurulduğu günden bugüne olduğu gibi, bundan sonra da özgür sanatın savunucusu, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edecektir.

Tiyatromuzun bu günlere gelmesinde gerek sahnede, gerekse sahne gerisinde katkı koyarak emek veren tüm sanat emekçilerine teşekkür ederken, Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum.”