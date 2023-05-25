“Sanat bilincinin toplumda artması için atılacak en önemli adım, çocuklara sanatı aşılamak”

Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliğinde düzenlenen 2022 Sonbahar ve 2023 Bahar Dönemi Çocuk Kursları'nın sergi ve sertifika töreni yapıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Eş başkanı Derya Ulubatlı, kurs eğitmenleri Ozan Özgenler ve Ulviye Karabaşak ile ailelerin katıldığı etkinlikte kurslara katılan çocukların eserleri sergilendi, çocuklara katılım belgeleri verildi.

Kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler, sanata gönül vermiş, üreten, yaratıcı, geleceğin aydınlık yüzleri olan çocuklarla sanat yapmanın her zaman çok keyifli ve değerli olduğunu dile getirdi. Özgenler, 8 yıldır LTB ile çok verimli bir iş birliği yaptıklarını ifade ederek LTB’ye ve Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

EMAA Eşbaşkanı Ulubatlı: “Sanat bilincinin artması için en önemli adım, çocuklara sanatı aşılamak”

EMAA Eşbaşkanı Derya Ulubatlı ise konuşmasında kursların sürekliliğinden oldukça memnun olduklarını, önümüzdeki dönemde de LTB ile bu iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

2002’den beridir aktif bir dernek olduklarını aktaran Ulubatlı, sanatın ve sanatçının hak ettiği değeri görebilmesi yanında sanat bilincinin toplumda arttırılması için birçok projeye imza atıldığını dile getirdi. Bu bilincin arttırılmasının en önemli adımının çocuklara bunu aşılamak olduğunu söyleyen Ulubatlı, eğitmenlere ve velilere teşekkür etti. Derya Ulubatlı, LTB’nin kültür-sanatla ilgili her türlü konuda iş birliği ve dayanışmaya açık olmasına vurgu yaparak, sanata büyük değer vermesinden dolayı kutladı.

LTB Başkanı Harmancı: “Bu sıkışmışlığı aşabilecek unsurlardan biri de sanat”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kursların 8’inci yılına girmesinin gururunu yaşadıklarını, her yıl daha renkli ve daha yüksek katılımlı şekilde bu aktivitenin devam ettiğini belirterek, kendilerine güvenen velilere ve kurslara tüm heyecanları ile katılan çocuklara teşekkür etti.

Toplum olarak birçok alanda sıkışmış yaşandığını ve bunun farklı şekilde dışa aktarıldığını belirten Başkan Harmancı, bu sıkışmışlığı aşabilecek unsurlardan birinin sanat olduğunu belirtti.

Başkan Harmancı, pek çok nedenle içe kapanıklık yaşandığını fakat bunun karşısında çocuklarımızı öğrenilmiş çaresizlikten kurtarmak için herkese sorumluluklar düştüğünü de vurguladı.

Harmancı, LTB’nin kadim dostu ve paydaşı olan EMAA’ya böylesi güzel çalışmaları beraber yaptıkları için teşekkür etti.