Şan: TC ile görüşmeler sürüyor / Şahali: Türkiye ile müzakere etmeye neden gerek var?

Meclis Genel Kurulu, 1.5 saat gecikmeyle toplandı.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik Yasa Tasarı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesi Meclis gündemine geldi.

CTP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Erkut Şahali, söz konusu yasa çalışması ile kamu çalışanları arasında çifte standart yaratıldığını söyledi.

Şahali, CTP olarak yasa tasarısının olması gerektiği şekliyle Meclis gündemine gelmesini talep ettiklerini kaydetti, güvenlik kamu görevlilerini göz ardı eden tasarının geri çekilerek, oylanmaması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan ise güvenlik harcamalarının TC tarafından karşılandığını söyledi, konuyla ilgili Başbakan nezdinde, TC yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Şan’ın ardından yeniden Meclis kürsüsüne çıkan Şahali, “Duruma uydurulmuş açıklama dinledik” dedi, bu konunun Türkiye ile müzakere edilecek bir mevzu olmadığını belirtti, “Şaşırdık mı?” diye sordu, “Maalesef şaşırmadık” cevabını verdi.

Şahali: İkiye bölünen kamu çalışanları, üçe bölündü

CTP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Erkut Şahali, söz konusu yasa çalışması ile kamu çalışanları arasında çifte standart yaratıldığını söyledi.

Bu tasarı ile ikiye bölünen kamu çalışanlarının üçe bölündüğünü, üniformasız çalışanların maaşlarına iyileşme yapılırken, güvenlik kamu çalışanlarının haklarının göz ardı edildiğini belirtti.

Şahali, CTP olarak yasa tasarısının olması gerektiği şekliyle Meclis gündemine gelmesini talep ettiklerini kaydetti, güvenlik kamu görevlilerini göz ardı eden tasarının geri çekilerek, oylanmaması gerektiğini söyledi.

Şan: TC yetkilileri ile görüşmeler sürüyor

Maliye Bakanı Alişan Şan ise güvenlik harcamalarının TC tarafından karşılandığını söyledi, konuyla ilgili Başbakan nezdinde, TC yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Şan, hükümet olarak yasanın ivedilikle geçerek, komite görüşülmesinde kararlı olduklarını belirtti.

Şahali: Duruma uydurulmuş bir açıklama

Şan’ın ardından yeniden Meclis kürsüsüne çıkan Şahali, “Duruma uydurulmuş açıklama dinledik” dedi, bu konunun Türkiye ile müzakere edilecek bir mevzu olmadığını belirtti.

Şahali, “Şaşırdık mı?” diye sordu, “Maalesef şaşırmadık” cevabını verdi.

Yasa tasarısının komitede görüşülmesi oy birliğiyle onaylandı.

Erhürman’dan hükümete: Vazgeçin artık!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Seçim ve Halk Oylaması Geçici Kurallar Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine olumlu oy vereceklerini söyledi, bunun da gerekçesinin belediye seçimlerinin selametle gerçeklemesi, YSK’ya ihtiyaç duyduğu süreyi tanımak olduğunu kaydetti.

Erhürman, yasa tasarısındaki yazım yanlışlıklarına da değindi. Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimlerin ertelenmesine yönelik verdiği kararı hatırlatarak, yasa tasarısında yazılan gerekçeyi eleştiren Erhürman, “Hala daha yaptığınız işin meşru olduğunu yasa tasarısında anlatmaya çalışıyorsunuz” dedi.

Erhürman, “Seçim tarihleri buna göre mi belirlenecek?” diye sordu, hükümete “Vaz geçin artık” dedi.

Yasa tasarısında “İhtiyat Heyeti Belediye Başkanlığı” diye bir ibare geçtiğini okuyan Erhürman, “Bu memleketi yönetenler, İhtiyar Heyeti Belediye Başkanlığı olduğunu iddia ediyorlar. Ya da yazdıklarını okuma gayretinde bulunmuyor” değerlendirmesinde bulundu.