Şampiyon Melekler'in avukatına İBB soruşturmasında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gözaltı hamlesi geldi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarla, İBB dosyasında müdafii olarak görev yapan bazı avukatlar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu isimler arasında, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu da yer aldı. Koçoğlu’nun, aynı zamanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da avukatlığını üstlendiği biliniyor. Gözaltı kararını kişisel sosyal medya üzerinden duyuran Yiğit Gökçehan Koçoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yiğit Gökçehan Koçoğlu: "Çağırsanız gelirdim, bu karara gerek yoktu"



"Sayın vekilimin de yazdığı gibi sabah hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrenerek güne başladım.

İBB dosyası sürecinde hem Sayın Genel Sekreter Can Akın Çağlar’ın hem de Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı kıymetli meslektaşım Mehmet Pehlivan’ın avukatlığını yaptım.

Değerli meslektaşlarım Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel’le birlikte bana yapılan bu operasyon kabul edilemez. Bizler mesleğimizi icra ediyoruz. Savunma tarih boyu susmadı ve hiçbir zaman da susmayacak.

21’inde Çağlayan’daydım.

22’sinde Antalya Adliyesi’ndeydim.

23’ünde Vatan’da ifadedeydim.

Bugün de Adıyaman Adliyesi’ndeyim. Buradan alabilirsiniz ya da bekleyin, ben zaten duruşmam bitince İstanbul’a döneceğim. İfadeye kendim gelirim.

Kısacası ben mesleğimi icra ediyorum. Adliye her gün geldiğim yer. Beni çağırsanız zaten gelirdim ben. Bu karara gerek yoktu."