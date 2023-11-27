Şampiyon Meleklerin ailelerinden "adalet" için birlikte yürüme çağrısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatları alt üst olan aileler, Adıyaman Başsavcılığı’nın İsias Otel ile ilgili hazırladığı iddianameye tepki göstermek ve deprem suçlularının “olası kast” suçlamasıyla yargılanması talebinde bulunmak adına yürüyüş düzenliyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından yapılan açıklamada, ailelerin 30 Kasım Perşembe günü Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden (GMTMK) Gazimağusa Kabristanlığı’na meşalelerle yürüyeceği duyuruldu.

Açıklamada, 'Adalete Işık Tut' isimli yürüyüş için kamuoyuna destek çağrısı yapıldı.

GMTMK-Zafer Anıtı-Gazimağusa Kabristanlığı rotasında gerçekleşecek 'Adalete Işık Tut' yürüyüşüne tüm halkın meşaleleri ile destek verebileceği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Aralık ayının ikinci haftasında başlayacağı düşünülen davada, Adıyaman Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştır; 10 saniyede kum yığınına dönerek çocuklarımıza mezar olan Grand İsias Otel’i yaratan sanıkların bilinçli taksirle yargılanacağı ve 7-8 yıllık hapis cezaları sonrasında serbest kalabilecekleri anlaşılmaktadır. Amacımız yapılacak yürüyüşle Adıyaman’daki deprem suçlarında adaleti teslim ettiğimiz yargıçlara sesimizi duyurarak, çok yakında başlayacak olan duruşmalarda sanıkların olası kast ile yargılanmasını ve hüküm giymesini talep etmektir.”