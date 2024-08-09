“Şampiyon Meleklerimizin isimlerini eğitim alanında yapacağımız projelerle sonsuza dek yaşatacağız”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) arasında ikinci bir burs protokolü imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleşen basın toplantısında imzalanan burs protokolünün Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin en önemli hedefleri arasında olan eğitim odaklı projelerle geleceğe ışık tutmak olduğu kaydedildi.

Toplantıda konuşma yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremi anımsattı, “16 saniyede usulsüzlükle yapılan bir binanın çökmesi hayatlarımızı derinden sarsan, evlatlarımızı, öğretmenlerimizi ve sevdiklerimizi bizden koparan bir felaket olarak tarihe geçmiştir.” İfadelerini kullandı.

“Bu büyük acının ardından kurduğumuz Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, kaybettiklerimizin anılarını yaşatmak ve onların isimlerini sonsuza dek hafızalara kazımak amacıyla büyük bir kararlılıkla çalışmaktadır.” diyen Karakaya,

“Derneğimizin en önemli hedeflerinden biri, eğitim odaklı projelerle geleceğimize ışık tutmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi, onların gelecekte güçlü bireyler olarak toplumda yerlerini alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada imzalanacak olan burs protokolü de bu hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir adım olacaktır.” Açıklamalarında bulundu.

Karakaya açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile ilk burs protokolümüzü imzaladığımızda, kaybettiğimiz her bir canımız adına toplam 105 burs vererek eğitime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadık. Şimdi, ikinci burs protokolü ile yine Kıbrıs Türk Eğitim Vakfının kriterleri doğrultusunda derneğimizin sağladığı burslarla daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu burslar, maddi olarak ihtiyaçlı ancak başarılarıyla umut vaat eden gençlerimize destek olacak ve onların daha aydınlık bir geleceğe adım atmalarını sağlayacaktır.

Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, toplumumuzun her kesiminden gelen desteklerin bir sonucudur. Sizlerin desteğiyle, kaybettiğimiz canlarımızın anılarını yaşatmak için durmaksızın çalışacağız. Şampiyon Meleklerimizin isimlerini eğitim alanında yapacağımız projelerle sonsuza dek yaşatacağız.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na ve bize destek veren herkese en içten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Sizlerin desteğiyle, gelecek nesillerimize daha iyi bir dünya bırakmak için mücadelemiz sürecek.

Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmak ve onların adaletini sağlamak için çıktığımız bu yolda, her zaman yanımızda olduğunuz için minnettarız.”