Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden ödül
Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, 35. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği 2024 Yılı Ödül Töreni’nde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ödüllendirecek.
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Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, 35. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği 2024 Yılı Ödül Töreni’nde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ödüllendirecek.
13 Aralık 2024 tarihinde, saat 19.00’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda gerçekleştirilecek törende, derneğe aileler adına yürüttüğü hukuk mücadelesi nedeniyle ödül verilecek.
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