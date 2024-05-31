Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne 49 yıl süre ile dernek binası verilmesine karar verildi

Bakanlar Kurulu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmek için, 49 yıl süreliğine dernek binası verilmesine karar verdi.

Karar 30 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gazimağusa Çamlık Yolu No:12 parsel XXXlll/12.5.II parsel 51 numaralı arazi ve üzerindeki 395m2'lik bina, Bakanlar Kurulu'nun Ü(K-I)155-2024 sayılı ve 30.1.2024 tarihli kararı uyarınca hayır kurumu olarak ilan edilen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğinin amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmek için dernek binası amacıyla 49 yıl süreliğine kullanımlarına verilmesine karar verdi.