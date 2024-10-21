Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden Adıyaman Vatan İlkokulu’na kitap bağışı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman Vatan İlkokulu’nda Şampiyon Melekler Kütüphanesi ve teknoloji sınıfının açılışına katıldı, kitap bağışında bulundu.

Derneğin Adıyaman’da bugün ilk durağı Vatan İlkokulu oldu. Fehmi Turgay Baş önderliğinde Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü’nün İstanbul’da düzenlediği bağış gecesinde elde edilen gelirle Adıyaman Merkez Vatan İlkokulu’na yapılan kütüphane ve teknoloji sınıfına Şampiyon Melekler adı verildi.

Dernek, şampiyon meleklerin adını yaşatmak için eğitim alanındaki desteklerini sürdüreceğini belirtti.