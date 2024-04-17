Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes düzenleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes düzenliyor.

Türkiye'de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden “Şampiyon Melekleri” anmak ve anıları yaşatmak adına düzenlenecek kermes, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında DAÜ kampüsünde yer alacak.

Kermeste okulun takı, mum, seramik ve mutfak atölyelerinde öğrenciler tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulacağı ve elde edilen gelirin tamamının Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne teslim edileceği belirtildi.