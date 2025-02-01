Şampiyon Melekler 6 Şubat’ta anılacak
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in hayatlarını kaybetmelerinin 2’inci yılında anma programı düzenliyor.
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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in hayatlarını kaybetmelerinin 2’inci yılında anma programı düzenliyor.
Dernek, yapılacak anma programını duyurdu.
6 Şubat tarihinde sabah 10.30’da Mağusa Şampiyon Melekler Şehitliği’nde başlayacak etkinlik, saat 11.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda devam edecek. 15:45’e kadar kabristan ziyaretleri sonrası 16:30’da Mağusa Lala Mustafa Paşa Camiisi’nde, Şampiyon Melekler için mevlit okutulacak.
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