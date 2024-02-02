Şampiyon Melekler 6 Şubat’ta anılacak

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in hayatlarını kaybetmelerinin 1’inci yılında anma programı düzenliyor.

Dernek, yapılacak anma programını duyurdu.

6 Şubat tarihinde sabah 10.00’da Mağusa Şampiyon Melekler Şehitliği’nde başlayacak etkinlik, saat 11.15’te Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda devam edecek.

12.15’te ise Kongre Merkezi’nin önünden “Adalet Balonları” sonsuzluğa bırakılacak. Ardından saat 15.30’da Mağusa Lala Mustafa Paşa Camiisi’nde, Şehit Melekler için mevlit okutulacak.

Dernek tarafından yapılan duyuruda şu açıklamalara yer verildi:

“Tüm kayıplarımız için 6 Şubat, Salı günü anma programı. Tüm halkımız davetlidir. Adalet Balonlarının sonsuzluğa bırakılmasının ardından törenimiz sona erecektir. Tören sonrasında Yeni Boğaziçi Şampiyon Melekler Şehitliği ve diğer bölgelerdeki kabristanlıklara yetkililerce ziyaretler gerçekleştirilecektir.”