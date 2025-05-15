Sami Özuslu: Şu an itibariyle ciddi bir bulgu yok

Öğretmen sendikalarının Disiplin Tüzüğü davasına destek amacıyla sabah saatlerinde mahkemede bulunan ve orada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu kısa bir açıklama yaptı.

Özuslu şunları ifade etti: "Bugün mahkemeler önünde 'baş örtüsü tüzüğü' duruşması sonrasında sendikacı arkadaşlar basına açıklama yaptığı sırada geçirdiğim rahatsızlık sonucu getirildiğim Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tetkikler biraz önce tamamlandı. Şu an itibariyle ciddi bir bulgu yok, ancak her ihtimale karşı bu akşam Kardiyoloji Servisi'nde gözetim altında tutulacağım. Telefonlara ve mesajlara dönemediğim için özür diler, yoğun ilginiz ve içten mesajlarınız için sonsuz teşekkür ederim" Tansiyon düşüklüğü nedeniyle sağlık durumu bozulan Özuslu, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede tüm tetkikleri yapılan Özuslu’nun bir gece müşahede altında tutulacağı öğrenilmişti.