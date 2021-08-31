Salihoğlu: “Eğer kıyılara vurursa büyük alanı kapsar, zararı büyük olur”

Suriye’deki bir elektrik santralinden Akdeniz’e sızan 15 bin ton petrolün ülkeye gelmesiyle kıyılara büyük zarar vereceğini belirten Girne Üniversitesi Rektörü, Deniz Bilimleri Uzmanı İlkay Salihoğlu, “Bir ton denize döküldüğü zaman 12 kilometrelik alanı kaplıyor. Eğer bu kıyılarımıza vurursa büyük bir alanı kapsar. Buradan felaketin boyutunu hesaplayabiliriz” dedi. Salihoğlu, kıyılar vereceği zararın büyük olduğunu dile getirdi.

Bölge kıyılarında herhangi bir kirlilik olması durumunda 10,15 gün boyunca denize girilmemesi gerektiğini belirten Salihoğlu, temizlik çalışmalarına ilişkin de özel açıklamalarda bulundu.

Temizlik çalışmalarından önce yapılması gereken ilk adımın çeşitli bariyerler ve ağlar ile söz konusu kirliliğin ülke kıyılarına girmesini önlemek olduğunu kaydetti. Salihoğlu, bu değerlendirmeleri BRT ekranlarındaki Çevre Felaketi Özel Yayını’nda yaptı.

Salihoğlu, açıklamasında şunları ifade etti:

“Bir ton denize döküldüğü zaman 12 kilometrelik alanı kaplıyor. Eğer bu kıyılarımıza vurursa büyük bir alanı kapsar. Bu petrolün bir kısmı dibe batarken bir kısmının da kıyılarımıza ulaşması büyük ihtimaldir. Kıyılarımıza vereceği zarar büyük, balıkçılığın üzerindeki olumsuz etkisi de olabilir. Yüzen balıklar bu maddeden kaçabilir ama dibe batarsa dip balıklarını çok etkiler. Karpaz kıyıları için büyük tehlike arz eder. Ne kadarı dibe batar ne kadarı kıyılarımıza gelir bilemiyorum.

Bunun bir diğer tehlikesi de bir hafta 10 gün sonra Kuzey kıyılarını etkilemesi olabilir. Bunun hasarı daha az olabilir, Karpaz gibi olmaz. Karpaz hem balıkçılık hem görüntü açısından hoş değil. İnsanlar petrol atığının kıyılara gelmesi halinde o yörede 10, 15 gün denize girmemeli.

Dibe çökecek olan bu atık, bizim kıyımızda mı dibe çökecek, açık denizde mi bilinmez. Yüzerek geldiği için bir nevi çözülüp kıyılarımıza gelecek, 2013’teki gibi yapışkan olmayacak.

Bu atıkların birkaç türlü temizliği var. İlki bariyer ile kıyıya gelmesini önlemek. Bunu engelleyecek bariyerler, ağlar, elimizde olmayan malzemelerdir. Zaten hiçbir ülke bunu elinde sürekli bulundurmaz. Balya kullanıp, balya ile yapıştırıp toplayarak temizlik yapılabilir. Ülke şartlarında şu an en pratik temizlik ilk etapta akıllara gelen bu.

Bu konuda ilk üç ay çok kritik bir dönemdir. Üç ay sonra bir risk kalacağını düşünmem ama üç ay takibi yapılmalı. Denizlerimizde, kıyılarımızda bunun takibi yapılmalı.”