Salgınla mücadele günlerinde 1 Mayıs’a giderken…

Salgın nedeniyle son 1 yılda binlerce iş yeri kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı. Salgının getirdiği belirsizlik nedeniyle yüzlerce işçinin hakları ellerinden alınırken, maaş kesintileri ve maaş belirsizliklerini de sorgulayan olmadı.

Cumartesi günü saat 11.00’de Kuğulu Park’ta toplanmayı planlayan sendikalar, pandemi kuralları çerçevesinde Sarayönü’ne yürüyerek saat 12.00’de ortak basın açıklaması yapacaklar.

DEV-İŞ Koral Aşam: “İşçiler kaderleri ile baş başa kaldı. Bu koşullar altında işçinin ve emekçinin bayramı olan 1 Mayıs’a gidiyoruz.”

Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kanber: “Hükümet bu sürede önlem almadı. Çalışanlara, iş yerlerine destek sağlamadı binlerce iş yeri battı, kapısına kilit vurdu on binlerce işçi ortada kaldı.”

Devrim DEMİR

İşçi sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs’a sayılı günler kaldı. 2020 yılı Mart ayında salgın tedbirleri nedeniyle kutlanamayan 1 Mayıs İşçi bayramı bu yılda buruk kutlanacak. Salgın nedeniyle son 1 yılda binlerce iş yeri kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı.

Salgının getirdiği belirsizlik nedeniyle yüzlerce işçinin hakları ellerinden alınırken, maaş kesintileri ve maaş belirsizliklerini de sorgulayan olmadı.

İki toplumlu kutlanması hedeflenen 1 Mayıs, Kıbrıs’ın güneyinde artan vaka sayısı nedeniyle gidilen kapanmaya bağlı olarak, ortak yapılamayacak.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, işsiz kalan binlerce işçinin son bir yıldır kaderlerine terk edildiğine işaret etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Aşam, “Pandeminin ilk gününden tüm fatura işçiye çıkarıldı. Sosyal devlet yapması gerekeni yapmadı, işçiler kaderlerine terk edildi” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de, ülkede 13 aydır pandemi ile mücadele edildiğini, ikinci 1 Mayıs’ın geldiğini ancak emeğin değer görmediği bir zaman diliminde olduklarını kaydetti.

Sendikalar Cumartesi buluşuyor…

Pandemi koşulları çerçevesinde bu yıl sendikalar 1 Mayıs’ı kutlamayı hedefliyor. Cumartesi günü saat 11.00’de Kuğulu Park’ta toplanmayı planlayan sendikalar, pandemi kuralları çerçevesinde Sarayönü’ne yürüyerek saat 12.00’de ortak basın açıklaması yapacaklar.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam:

“İşçiler ilk günden kaderlerine terk edildi”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, pandemi etkilerinin 2020 yılı Mart ayından bu yana hissedildiğini ve işçilerin ilk günden kaderlerine terk edildiğini söyledi. Salgının faturasının işçiye çıkarıldığını ifade eden Aşam, “Sendikasız çalışan işçiler bu süreçte derinden etkilendi. Sosyal devletin yapması gereken yardımlar da bu bir yılı aşkın sürede adaletsizce dağıtıldı” dedi.

Verilmesi geren bin 500 TL’lik yardımların da eşit verilmediğini kaydeden Aşam,” Çalışanlar görmezden gelindi” ifadelerini kullandı.

Binlerce küçük işletme kapandı… On binlerce işsiz…

Dev-İş Başkanı Koral Aşam, pandeminin etkileri nedeniyle yaklaşık 5 bin küçük işletmenin kapandığını ve buradan ekmek yiyen 50 bin kişinin işsiz kaldığına dikkati çekti. Hükümet edenlerin de sessiz kaldığını kaydeden Aşam, “İşçiler kaderleri ile baş başa kaldı. Bu koşullar altında işçinin ve emekçinin bayramı olan 1 Mayıs’a gidiyoruz” dedi.

Ülkede geride bıraktığımız yıl, hem kuzey hem de güneyde kapanma olduğunu hatırlatan Aşam, “geçen yıl 1 Mayıs’ı ortak, online kutladık” dedi.

Bu yıl iki toplumlu ortak 1 Mayıs kutlamayı hedeflediklerini ancak güneyde vaka artışı nedeniyle kapanmaya gidildiğini hatırlatan Aşam, “Bu yıl emek ve dayanışma günü tek taraflı kutlanacak. 1 Mayıs Cumartesi günü sendikalar Kuğulu Park’ta toplanacak ve pandemi kuralları çerçevesinde Sarayönü’ne yürünecek. Saat 12.00’de ortak basın açıklaması düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber:

“On binlerce işçi ortada kaldı… 1 Mayıs’ı üzgün kutlayacağız”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, 13 aydır pandemi ile mücadelenin devam ettiğine işaret etti. Sağlıktan öte bu sürecin ekonomik boyutunun oldukça yıpratıcı olduğunu ifade eden Kanber, “Pandemi dünyada daha farklı hissedilirken, bizim ülkemizde özellikle ekonomik anlamda rekabet edilebilir bir durum söz konusu değildir” dedi.

“Alım gücü düştü, işçinin hizmet değeri eridi”

Mahmut Kanber, salgın sürecinden önce de ekonominin boyutunun iyi olmadığını ancak son 13 ayda alım gücünün düştüğünü ve işçinin hizmet değerinin eridiğini kaydetti.

Esnaf, zanaatkârlar ve üreticinin bu süreçte kazanmadığını, pandemide dibe vurduğunu ifade eden Kanber, “Hükümet bu sürede önlem almadı. Çalışanlara, iş yerlerine destek sağlamadı binlerce iş yeri battı, kapısına kilit vurdu on binlerce işçi ortada kaldı. 13 aylık sürede işsiz kalan binlerce kişinin de ailesi ortada kaldı, tüketim azaldı. Bu aşamada ortada kalan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir sosyal devlet ne yazık yok” ifadelerini kullandı.

Esnafın bu süreçte çok büyük zorluklar çektiğinin altını çizen Kanber, ekonomi adına ülkede hiçbir şeyin kalmadığını kaydetti. İkinci 1 Mayıs’ın geldiğini ve pandeminin sürdüğüne işaret eden Mahmut Kanber, “Emeğin değer görmediği bir zaman diliminde yaşıyoruz” dedi. Asgari ücretin kimseye yetmediği bir zaman olduğunu kaydeden Kanber, 1 Mayıs’ı üzgün kutlayacaklarına işaret ederek, “Mücadelemiz devam edecek. Emeğin ve dayanışmanın yanında olacağız, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.