Salgın dönemi ‘Kolej’ ateşi

Devrim DEMİR

Covid-19 küresel salgını nedeniyle alt- üst olan eğitim yılında, Kolejlere Giriş Sınavı tarihi de değişti, 30 Ocak’ta yapılacak sınav, 20 Şubat’a alındı.

Pandemi bile “Kolej” ateşini düşürmedi, yarışmacı sınavlar bir kez daha gündemdeki yerini korudu.

Zaman zaman ‘online’ devam eden, vaka tespit edilen okullarda tamamen duran eğitimde planlama tamamen değişti. Şubat tatilinin erkene alınmasını ardından, Kolejlere Giriş Sınavı da ertelendi.

30 Ocak’ta yapılması planlanan sınav, halen birçok okulda seyreltilmiş eğitimle derslerin geriden gelmesi sebebiyle 20 Şubat tarihine ötelendi.

Her yıl yaklaşık 2 bin çocuğun katıldığı sınav için pandeminin göz önünde bulundurulduğu ve gerekli planmaların yapıldığı belirtildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu sınavın 20 Şubat tarihine çekildiğini YENİDÜZEN’e açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan eğitim uzmanları ise pandemi nedeniyle eğitim açısından özel ve devlet okullarında ‘fırsat eşitliğinin’ zedelendiği görüşünü belirtti.

Uzmanlara göre, haftanın 5 günü özel okullarda eğitim gören çocukların derslerinden geri kalmadığı gözlemlenirken, devlet okullarında çocukların bu yıl seyreltilmiş eğitme devam ettiğine işaret edildi.

Eğitim 18 Ocak’ta başlıyor…

İlkokullarda Aralık ayında ortaya çıkan covid-19 vakaları nedeniyle yarıyıl tatili öne çekilerek eğitime iki hafta ara verilmişti.

4 Ocak tarihine çekilen yarıyıl tatilinin 18 Ocak tarihinde ders zili çalması ile sona ermesi planlanıyor.

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 31 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına pandemi önlemleri çerçevesinde ara verildiğini duyurmuştu.

Bakanlık, sınavlara ve KGS başvurularına okulların açılmasıyla devam edileceğini belirtmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Pandemi koşulları için planlama yapılıyor”

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, 30 Ocak tarihinde yapılması planlanan Kolejlere Giriş Sınavı (KGS)’nın 20 Şubat’a alındığını açıkladı.

Amcaoğlu, sınavların pandemi koşullarında nasıl yapılacağına dair planlamaların yapıldığını söyledi.

Eğitim Bilimciler ‘fırsat eşitliğinin zedelendiğine’ dikkat çekiyor…

Eğitim Bilimciler, pandeminin eğitimde giderilmesi güç yaralar açtığına dikkat çekerken, bu süreçte eğitime tam devam eden özel okullarla, seyreltilmiş eğitim yapan kamu okulları arasında fırsat eşitliğinin de ciddi anlamda zedelendiğine işaret ediyor.

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman:

“Fırsat eşitliği zedelendi… İki sınav da ötelenebilir”

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman, fırsat eşitliğinin çocuklar arasında zedelendiğini özel okullarda eğitim gören çocukların geri kalmadığına ancak devlet okullarında çocukların eğitme seyreltilmiş bir şekilde devam ettiğine işaret etti.

Bu şartlarda, KGS’de orta ve üst tabaka ailelerin çocuklarının başarılı olabileceğine dikkati çekerken, alt tabakanın daha da mağdur olacağını ifade eden Batman, “Bu sınavlar olması için ısrar ne? Aşılama bu sürede programa girer, okullar düzene girer…

Bu dönem görüldüğü üzere çok kötü bir süreç. Toplum içinde de semptomsuz çok vaka olduğu inancındayım. Okullarda böyle bir dönemde sınavların yapılması, yeterli önlem alınmayacağı için çok tehlikeli olacak. Bulaş daha da hızlı yayılacak” şeklinde konuştu.

“Pandemi nedeniyle çocuklar okula düzgün gitmiyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Batman, KGS sınavlarında öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme ve yorumlama gibi üst düzey becerilerin test edilmediği görüşünü de ifade etti.

Çocukların pandemi süreci içinde yeni bir eğitim yılına başladığını ifade eden Batman’ın ifadeleri devamla şöyle:

“Fırsat eşitliği alt tabak aileler için olmayacak. İki sınav da Mayıs ve Haziran aylarına ötelenebilir. Bu süreçte ülkede aşılanma biter, çok aceleye getirilmemesi gerek. Pandeminin seyri ülkede çok kötü ve bu süreçte kalabalık içinde sınav olacak. Geçen yıl KGS sınavlarına 2 bin öğrenci katılmıştı, bu yılda iki bin öğrenciye aileler, öğretmenler ve gözetmenler eklendiğinde yaklaşık 6 bin kişinin bir araya gelmesi demek. Zamanlama çok yanlış, eğitim sistemi bu ülkede belli bir kesime hizmet vermekten vazgeçmeli”.

Eğitim Bilimci Salih Sarpten:

“Pandemi eğitimde giderilmez yaralar açtı”

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB) Başkanı, Eğitim Bilimci Salih Sarpten eğitim sisteminin eleştiri alan ve en önemli yanlarından biri olan eğitimde fırsat eşitsizliği olduğunu ifade etti.

Sarpten, pandemi nedeniyle bu durumun daha da derinleştiğini ve eğitimde giderilmez yaralar açtığını belirtti.

Bu süreçte eğitimsel farklar oluştuğuna dikkati çeken Sarpten, “Pandemi nedeniyle alınan veya alındığı düşünülen tedbirler hem ciddi eğitim kayıpları yaşanmasına hem de özel okula gidenle-gitmeyen, sosyo-ekonomik durumu iyi olanla-olmayan, devam ettiği okulu kırsalda ya da kentte olanla-olmayan öğrenciler arasında ciddi eğitimsel farklar oluşturdu” dedi.

“Sınav tarihinin ötelenmesi yeni bir karar”

Kolej Sınavı bu ülkede neredeyse herkesi bir biçimde derinden etkileyen önemli bir merkezi sınavı olduğunu kaydeden Salih Sarpten, sınavın kapsamı, içeriği, nasıl yapılacağı ve ne zaman gerçekleştirileceği iyice analiz edilerek, tüm unsurlar dikkate alınarak kararlaştırılması gerektiğini savundu.

Sarpten’in açıklamaları şöyle:

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Kolej Giriş Sınavının Birinci Basamağının 20 Şubat 2021’e ertelenmesini yerinde bir karar olarak nitelendiriyorum. Hem sınav Kayıtları 2 hafta süre ile durdurulmuş hem de iki büyük ilkokulun (Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu ve Girne’de Mustafa Çağatay İlkokulu) 1 Şubat 2021’de yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırılmıştı. Sadece bu iki unsur bile Kolej Sınavının Birinci Basamağının mevcut tarihinden sonraya ertelenmesi gerektiğini açıklıkla gözler önüne sermekte. Çünkü bu sınava girecek öğrenciler henüz soyut döneme geçememiş 11 yaşındaki çocuklarımızdır. Bu çocuklarımızın okullarından ayrı kaldıkları bir tarih diliminde böylesi önemli bir sınava, sağlıklı bir psikolojiyle girmelerine büyük engel oluşturmaktadır. Bu yaş grubundaki kimi öğrencilerin okullarından uzak kalmaları onları, tahminlerimizden çok daha fazla oranda olumsuz olarak etkilemektedir. Kısacası, Kolej Giriş Sınavı’nı; hiçbir şey yokmuş, her şey normalmiş gibi düşünerek hayata geçirmek sadece fırsat eşitsizliği açısından değil, pedagojik açıdan da mümkün değildir”.

Dershaneler ‘ertelemeden’ memnun

Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz:

“Bazı okullar geride… Erteleme doğru karar”

Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, KGS sınavlarının 20 Şubat tarihine ertelenmesinin doğru bir zamanlama olduğunu ifade etti.

Şeniz, birçok okulun, özellikle de kırsal bölgelerdeki okulların, merkez okullarından daha da geride olduğu tespitini de belirtti.

Şeniz, dershanede giriş çıkış kapılarının ayrıldığını çocukların aynı yerden giriş çıkışlarını ayırdıklarını ifade etti, önlemlerden de bahsetti.

Şeniz’in açıklaması şöyle:

“Grup sayısını azaltıp, sınıf sayısını arttırdık. Bu dönem için dershane olarak uzaktan temaslı alışveriş sistemi getirdik. Çin’den kodlu bileklikler getirdik, yazılım yapıp çocuklara dağıttık, bunları kullanarak çocuklar alışveriş yapıyor. Online sistemine girerek derslerini yapıyorlar, olabildiğince uzaktan temassız bir çalışma yapıyoruz. Öğrencilerin ateşleri ölçülüyor dezenfekte ediliyor, temizlik personelini iki katına çıkardık, binamızda halı sahayı çocukların temas etmemsi adına kapattık. Önlemleri aynı şekilde devam ettireceğiz. Kıbrıs çapında deneme sınavları yapıyoruz, bunlar öncesinde tüm okullarda öğretmenlerin hangi konulara kadar geldiğini yokluyoruz en sınavda oda 27 Aralık’ta yapıldı. Birçok okulda özellikle kırsal bölgelerdeki okullar, merkez okullarından daha da geride.”

Elit Eğitim Merkezi Direktörü Kürşat Köseoğlu:

“Seyreltilmiş eğitim nedeniyle, birçok okul geride kaldı”

30 Ocak tarihinde yapılması planlanan KGS sınavlarının ertelenmesinin çok doğru bir karar olduğu görüşünü belirten Elit Eğitim Merkezi Direktörü Kürşat Köseoğlu, okullarda pandemi nedeniyle seyreltilmiş eğitim yapıldığını çok sayıda okulun derslerde geri olduğunu ifade etti.

Elit Dershane sahibi Kürşat Köseoğlu, dershane olarak online eğitimle devam ettiklerini okullarla birlikte açılması beklenen dershanelerde maske işini çok daha fazla ciddiye alınacağını kaydetti.

Dezenfekte, temizlik işlerinin üst safhada sürdüğünü kaydeden Köseoğlu, “Bu sürecin nasıl olacağını bilmiyoruz. Her türlü önlemi aldık ancak, süreç çok sıkıntılı bir süreç. Gönlümüz yerel bulaşın azalması için her yerin 15 gün süreyle kapanması. Eğitimde ekonomi olmaz önce sağlık” ifadelerini kullandı.