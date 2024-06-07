Gazimağusa ve Girne Limanlarında "Liman Elleçleme (yük indirme ve bindirme) hizmetlerini yürütme ve modernizasyonu amaçlayan Salamis Port Shipping Ltd. Şirketi kuruldu.

Salamis Port Shipping Ltd şirketinden yapılan açıklamaya göre; yeni kurulan şirkete ülkemizin stratejik kurumlarından olan Gazimağusa ve Girne Limanlar'ında yıllardır görev yapan işletmelerin tümüne yakınının paydaş olduğu belirtildi. Şirketin, amacının önümüzdeki günlerde görevi sona erecek olan Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin, üstlendiği "Liman Elleçleme" hizmetlerini yürütme ve hizmetlerdeki modernizasyonu sağlamak olduğu bildirildi.

Gazimağusa ve Girne Limanları'nda görev yapan işletmelerin kollektif şirketi olan Salamis Port Shipping Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu'nda, Yıltan Özkıraç, Oktay Kayalp, Hasan İzkan, İbrahim Korhan ve İbrahim Baştuğ görev aldı.