Şair Neşe Yaşın’a otomobil çarptı, yaralandı

YENİDÜZEN yazarlarından, şair Neşe Yaşın, Kıbrıs’ın güneyinde geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandı.

Cuma akşamı, Lefkoşa’nın güneyindeki Kalipoleos caddesinde yaya olarak yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu yaralanan Yaşın, “Ucuz atlatmış sayıyorum. Kol ve ayakta kırık var. Güneyde genel hastanedeyim” dedi.

Yaşın, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Telaş olmasın diye yazmak istemedim ama gazetede yazmışlar. Cuma akşamı Kalipoleos caddesinde ofisin önünde bir araba bana çarptı. Ucuz atlatmış sayıyorum. Kol ve ayakta kırık var. Güneyde genel hastanedeyim. Hayat böyle bir şey. Bu da geçer. Sevgiler herkese.