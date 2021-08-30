‘SAHTE TEST’ SKANDALI

Orkestranın ‘sahte PCR’ ile geldiği tespit edildi, ekip ‘konserden sonra’ mahkemeye çıkarıldı… Hukukçular tepkili: ‘SAHTE EVRAKLA GELEN DE, GİRİŞİNE İZİN VEREN DE SUÇLU!’

Konser için adaya gelen Bülent Ersoy’un ekibindeki 21 müzisyen sahte PCR ile adaya girerken yakalandı. Söz konusu kişilerin tutuklanmak yerine ‘halkı mağdur etmemek’ bahanesiyle konsere gönderilmesi büyük tepki çekti.

Hukukçular bunun ciddi bir suç olduğunu ifade ederken, suçüstü yapılmasına rağmen ekibin tutuklanmamasını ‘hukuka aykırı’ olarak nitelendirdi. Olaya karışan İskele Belediyesi personeli için konuşan belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu ise “haberim yoktu, şok oldum” dedi.

Belediye personeli ile ilgili 3 gün tutukluluk kararı verilirken, sahte PCR ile adaya giriş yapmaya çalışan ekipteki 21 kişi 10’ar bin TL teminat ile serbest bırakıldı.

Barolar Birliği As Başkanı Erdaş Erbilen: “Ekipteki 21 kişinin hemen tutuklanıp sorguya alınmak yerine konsere gönderilmesi çok yanlış bir karar… Çıkışa izin verenler de suça ortak sayılır.”

Avukat Gürcan Bayramoğlu: “Bu ağır suç kapsamına girer. Prosedüre göre kişilerin hemen soruşturmaya alınması ve olayla bağlantılı kim varsa hepsinin öğrenilmesi gerekirdi…”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu: “Haberim yoktu, şok oldum… Belediye olarak gerekeni yapacağız.”

Derya ULUBATLI

Bafra’da bir otelde konser vermek için adaya gelen Bülent Ersoy’un ekibindeki 21 müzisyen sahte PCR ile adaya girerken yakalandı. Havaalanı ekibi tarafından suçüstü yakalanan orkestra ekibinin tutuklanmak yerine ‘halkı mağdur etmemek’ bahanesiyle konsere gönderilmesi büyük tepki çekti.

Yaklaşık 8 saat havalimanında bekletilen orkestra ekibi, yapılan yeni PCR testlerinin negatif çıkması sonucu otele gönderildi. Konserin ardından karakola getirilen 21 kişi ve belgelerin hazırlanmasına yardım ettiği iddia edilen İskele Belediyesi Sağlık Şubesi’nden bir kişi mahkemeye çıkarıldı. Belediye personeli ile ilgili 3 gün tutukluluk kararı verilirken, sahte PCR ile adaya giriş yapmaya çalışan ekipteki 21 kişi 10’ar bin TL teminat ile serbest bırakıldı.

Müzisyenlerin havalimanından çıkışı üzerine YENİDÜZEN’e konuşan Barolar Birliği As Başkanı Erdaş Erbilen yapılan uygulamanın çok yanlış olduğunu söyledi, “bunu başka biri yapsa sonuç yüzde 99 tutukluluk olurdu” şeklinde konuştu. Bunun bir ağır ceza suçu olduğunu aktaran bir diğer hukukçu Avukat Gürcan Bayramoğlu ise, bu kişilerin suçüstü yakalanmasına rağmen konser amaçlı serbest bırakılmasını komik bulduğunu dile getirdi. Bayramoğlu, “artık bu ülkede hiçbir şeye şaşıramıyoruz” dedi.

Öte yandan personelinin suça karışmasıyla ilgili konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu olayı medyadan öğrendiğini ve çok şaşırdığını söyledi. Sadıkoğlu, “en kısa zamanda disiplin kurulunu toplayıp gerekeni yapacağız” dedi.

Barolar Birliği As Başkanı Erdaş Erbilen:

“Ağır ceza suçu sayılır”

Barolar Birliği As Başkanı Erdaş Erbilen yapılan uygulamanın çok yanlış olduğunu ve bu kişilerin bir an önce tutuklanması gerektiğini ifade etti. Bunun ağır ceza suçu kapsamına girdiğini vurgulayan Erbilen şöyle devam etti: “Ekipteki 21 kişinin hemen tutuklanıp sorguya alınmak yerine konsere gönderilmesinin oldukça yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde başka biri yakalansaydı sonuç yüzde 99 tutukluluk olurdu ancak bu kişiler serbest bırakılıp konsere gönderildi” dedi.

“Çıkışa izin verenler de suça ortaklık etmiş sayılır”

Sahte belge düzenlemenin, dahası bu belgeyi resmi yerlere sunmanın çok büyük suçlar olduğunu vurgulayan Erbilen, müzisyenlerin havalimanından çıkışının onaylanmasını da hukuka aykırı bulduğunu dile getirdi. Erbilen, “bu kişilerin sahte belge göstermesine rağmen havalimanından ayrılmasına izin verenler de suça ortaklık etmiş sayılır” dedi.

Gürcan Bayramoğlu

“Hukuki olarak çok yanlış”

Avukat Gürcan Bayramoğlu ortada çoklu bir suç olduğunu ve suçun tespit edildiği andan itibaren bu kişilerin tutuklanması gerekirken, komik bir açıklamayla konsere gönderildiğini belirtti. Bayramoğlu şöyle devam etti: “Ortada çok ciddi bir suç vardır. Bu kişilerin suçüstü yakalanmış halde hemen tutuklanması ve soruşturmaya alınması gerekirken müzisyenler ‘halkı mağdur etmemek’ gibi komik bir bahaneyle konsere gönderildiler. Bu kabul edilemez bir durumdur. Sağlık açısından gerekli önlemler alınmış olabilir ancak hukuki açıdan suçüstü yakalanmış kişilerin böyle gönderilmesi asla doğru değildir”.

“Artık bu ülkede hiçbir şeye şaşırmıyoruz”

Olayın ‘ağır ceza suçu’ kapsamına girdiğini söyleyen Bayramoğlu prosedüre göre kişilerin hemen soruşturmaya alınması ve olayla bağlantılı kim varsa hepsinin öğrenilmesi gerektiğini savundu. Bayramoğlu, suça ortaklık eden herkesin belirlenmesi ve hukuka göre yargılanması gerektiğine dikkat çekti. Uygulamayı oldukça yanlış bulduğunu ifade eden Bayramoğlu, “artık bu ülkede hiçbir şeye şaşıramıyoruz” dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Personel ile ilgili gerekeni yapacağız”

Konudan medya aracılığıyla haberdar olduğunu belirten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, olaya karışan kişinin belediye personelinden biri olduğunu doğruladı. Durumu öğrenince çok şaşırdığını belirten Sadıkoğlu şöyle devam etti: “Olaya karışan kişi bizim personelimiz. Bu kişi Sağlık Bakanlığı ile bizim aramızda iletişim kuruyor, oradan bize kitleri alıp getiriyordu. Böyle bir şey yaptığından kesinlikle haberimiz yoktu, öğrenince şok olduk… Bunu tek başına yaptığını düşünmüyorum, mutlaka bu belgeleri düzenlemesinde kendisine birileri yardım etmiştir. Mahkeme kararı gelir gelmez belediye olarak disiplin kurulumuzu toplayıp söz konusu personel ile ilgili gerekeni yapacağız. Bu durum kabul edilemez”.

Mahkeme sürecinde neler yaşandı?

Türkiye’den ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un Bafra’da bir otelde vereceği konser için adaya gelen vesahte PCR belgeleri ile kayıt yaptıran orkestra ekibi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

PCR testleri yapılarak konsere gelenler mağdur olmasın diye konsere katılmalarına polis nezaretinde olanak sağlanan orkestra ekibi, daha sonrada konserin ardından yeniden karakola getirildi. Mahkemeye ayrıca söz konusu sahte PCR belgelerini hazırladığı gerekçesi ile tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen zanlı Y.T. de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Söz konusu zanlılar, 10 bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile teminata bağlandı.

Polis: “Sahte evrak düzenleyerek görevli memura verdiler”

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu olayla ilgili, huzurda bulunan zanlıların “Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs Etmek” suçlarına methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 28 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.15 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde aynı gün ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un vereceği konserde orkestra ekibi olarak gelen zanlılar A.Y, M.E, A.Y, K.G, Ş.B, E.Ş, O.Y, A.Ç, A.İ, K.O, M.Y, B.Ş beraberlerinde bulunan 26 Ağustos 2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait PCR testlerini ülkeye giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin ettiklerini söyledi.

Polis yine ayni ekiple birlikte gelen zanlılar B.Z, U.S, S.K., O.Ö, C.K, B.Ö, S.D, T.D, S.S’nin ise beraberlerinde bulunan 26.08.2021 tarihli sahte olarak şahıslarına düzenledikleri Sağlık Bakanlığı’na ait PCR testlerini ülkeye giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri sırada tespit edilerek tutuklandı.

“Negatif PCR sonuçları WhatsApp uygulamasından gönderildi”

Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlı Y.T’nin şuan aranan bir kişinin telefon hattı üzerine zanlılar adına sahte olarak düzenlenen negatif PCR test sonuçlarını WhatsApp uygulamasından gönderdiği, bu kişinin de orkestra şefi O.Ö.’ye gönderdiği, söz konusu kişiye orkestra ekibindeki görevli WhatsApp grubunda paylaştığı tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını söz konusu sahte PCR testlerini sağladığı düşünülen zanlı Y.T. ve aranan 3 kişinin olması nedeni ilk etapta zanlı Y.T’nin 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis ayrıca diğer orkestra görevlisi zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandılar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı Y.T’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verirken Diğer zanlıların da yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispati vücutta bulunmaları ve 10 bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Polis: "Sahte PCR'la ülkeye giriş yapmak istediler"