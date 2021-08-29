Polis: "Sahte PCR'la ülkeye giriş yapmak istediler"

Türkiye’den ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un Bafra’da bir otelde vereceği konser için adaya gelen ve sahte PCR belgeleri ile kayıt yaptıran orkestra ekibi tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Önce PCR testleri yapılarak konsere gelenler mağdur olmasın diye konsere katılmalarına polis nezaretinde olanak sağlanan zanlılar, daha sonrada konserin ardından yeniden karakola getirildi.

PCR belgelerini hazırladığı gerekçesi ile tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen zanlı Y.T. de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Söz konusu zanlılar, 10 bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile teminata bağlandı.

Polis: “Sahte evrak düzenleyerek görevli memura verdiler”

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu zanlıların “Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs Etmek” suçlarına methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 28 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.15 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde aynı gün ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un vereceği konserde orkestra ekibi olarak gelen zanlılar A.Y, M.E, A.Y, K.G, Ş.B, E.Ş, O.Y, A.Ç, A.İ, K.O, M.Y, B.Ş beraberlerinde bulunan 26 Ağustos 2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait PCR testlerini ülkeye giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin ettiklerini söyledi.

Polis yine ayni ekiple birlikte gelen zanlılar B.Z, U.S, S.K., O.Ö, C.K, B.Ö, S.D, T.D, S.S’nin ise beraberlerinde bulunan 26.08.2021 tarihli sahte olarak şahıslarına düzenledikleri Sağlık Bakanlığı’na ait PCR testlerini ülkeye giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri sırada tespit edilerek tutuklandı.

“Negatif PCR sonuçları WhatsApp uygulamasından gönderildi”

Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlı Y.T’nin şuan aranan bir kişinin telefon hattı üzerine zanlılar adına sahte olarak düzenlenen negatif PCR test sonuçlarını WhatsApp uygulamasından gönderdiği, bu kişinin de orkestra şefi O.Ö.’ye gönderdiği, söz konusu kişiye orkestra ekibindeki görevli WhatsApp grubunda paylaştığı tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını söz konusu sahte PCR testlerini sağladığı düşünülen zanlı Y.T. ve aranan 3 kişinin olması nedeni ilk etapta zanlı Y.T’nin 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis ayrıca diğer orkestra görevlisi zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandılar

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı Y.T’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verirken Diğer zanlıların da yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispati vücutta bulunmaları ve 10 bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.