Sahte reçete zanlılarına 3 gün tutukluluk
Sahte Reçete Düzenlenmesi ile ilgili Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 doktor, 1 eczacı, 3 sivil daha bugün mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk kararı alındı.
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Sahte Reçete Düzenlenmesi ile ilgili Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 doktor, 1 eczacı, 3 sivil daha bugün mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk kararı alındı.
Dün akşam saatlerinde tutuklanan eczacı S.A, Doktor F.K ve başkası adına düzenlenen sahte reçetelere imza attıkları tespit edilen M.A, G.T ve E.K mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk alındı.
Öte yandan Mağusa’da mahkemeye çıkan Dr H.F ve eczacı Z.F aleyhine de 2’şer gün tutukluluk verildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 13’e yükseldi.
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