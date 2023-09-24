Sahte reçete zanlılarına 3 gün tutukluluk

Sahte Reçete Düzenlenmesi ile ilgili Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 doktor, 1 eczacı, 3 sivil daha bugün mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Dün akşam saatlerinde tutuklanan eczacı S.A, Doktor F.K ve başkası adına düzenlenen sahte reçetelere imza attıkları tespit edilen M.A, G.T ve E.K mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk alındı.

Öte yandan Mağusa’da mahkemeye çıkan Dr H.F ve eczacı Z.F aleyhine de 2’şer gün tutukluluk verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 13’e yükseldi.