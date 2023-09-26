Sahte reçete soruşturmasında bir doktor ve bir eczacıya 8’er gün ek tutukluluk

Sahte reçete soruşturması kapsamında Mağusa’da tutuklanan bir doktor ile bir eczacıya çıkarıldıkları Mağusa Kaza Mahkemesinde 8’er gün ek tutukluluk kararı verildi.

Soruşturma kapsamında geçen pazar günü tutuklanan zanlılar bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Polis Çavuşu Mehmet Emin Doğan mahkemedeki şehadetinde, meseleyle ilgili ağustos ayına ait incelenen 174 reçeteden 46'sının usulsüz olduğu ve adına sahte reçete düzenlenenlerden 16'sının ifadesinin alındığını kaydetti. Doğan, adına reçete düzenlenen kişilerin çoğunluğunun yaşlı ve evde bakıma muhtaç kişiler olduğunu belirtti.

2023 yılı içerisinde düzenlenen ve şüpheli olduğu düşünülen 4 bin 98 reçete bulunduğunu ifade eden Doğan, soruşturma kapsamında aranan başka doktor ve eczacı zanlılar da olduğunu söyledi.

Emin Doğan, soruşturmanın ülke genelinde sürdürülen ve toplumda infial yaratan bir olay olduğunu vurguladı.

Doğan, incelenmesi gereken bir çok reçete, alınması gereken ifadeler ve aranan başka zanlılar olduğunu belirterek, serbest kalmaları durumunda soruşturmanın seyrini etkileyebilecekleri gerekçesiyle zanlılar hakkında 8’er gün tutukluluk talep etti.

Emin Doğan soruşturma kapsamında zanlılara ait bilgisayar ve cep telefonlarının incelenmek üzere emare olarak alındığını sözlerine ekledi.

Tahkikat memuruna sorular yönelten savunma avukatı Burçin Sertbay ise tahkikatın ciddiyetten uzak bir şekilde sürdürüldüğünü ve zanlılar için verilen 2 günlük tutuklama süresinin verimli kullanılmadığını idida etti.

Sertbay, zanlıların “sahtekarlıkla para temini” ile itham edildiklerini belirterek, incelenen ağustos ayı reçetelerinin ödemelerinin henüz yapılmadığını, dolayısıyla suçun oluşmadığını öne sürdü.

Burçin Sertbay, ek tutuklama talebinin yasal zemine uymadığı ve serbest kalmaları halinde soruşturmanın seyrini etkileyemeyecekleri gerekçesiyle zanlıların serbest bırakılmasını talep etti.

İddia makamını temsilen Savcı Fırat Kızıltunçlar ise tahkikat memurunun bahsettiği konulara işaret ederek, 8’er gün ek tutukluluk talebini yineledi. Kızıltunçlar, tutukluluk talebinde usul ve şekil yönünden bir eksiklik bulunmadığını, zanlıların aleyhine getirilen suçlamaların sadece sahtekarlıkla para temin etmekten ibaret olmadığını vurguladı.

Şehadet ve beyanların tamamlanamamasının ardından karar için duruşmaya yarım saat ara verildi. Yargıç Aysu Çakan Alakan, savunma avukatının iddialarına yanıt vererek, ek tutukluluk talebinin incelenmesi sonucu talebin yasal zemine uygun olduğunun altını çizdi.

Tahkikat değerlendirildiğinde verilen 2 günlük sürenin verimli değerlendirildiği görüşünü dile getiren Alakan, tahkikatın devam ettiğini, incelenmesi gereken bir çok reçete ve alınması gereken ifade bulunduğunu söyledi. Alakan, kamu yararı da gözetilerek davanın sağlıklı yürümesi için tahkikat memuruna fırsat verilmesi açısından 8’er gün tutukluluk talebinin uygun olduğunu belirtti ve talebi onadı.