Sahte reçete soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar yarın tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacak.