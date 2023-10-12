Sahte reçete soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı.
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Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı.
Tutuklanan zanlılar yarın tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacak.
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Etiketler : sahte reçete