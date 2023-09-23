Sahte reçete soruşturması: Tutuklu sayısı 13'e çıktı

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki doktor ve iki eczacı ile başka şahıslar adına düzenlenmiş reçetelere sahte imza attığı tespit edilen üç vatandaş olmak üzere toplam 7 kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 13 kişiye yükseldi. Zanlılar yarın Mahkeme huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam etmektedir.