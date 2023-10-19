Sahte reçete soruşturması: İki eczacı daha tutuklandı

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki eczacı bugün zanlı olarak tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaklar. Soruşturma devam etmektedir.