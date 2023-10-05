Sahte reçete soruşturması: Dün tutuklanan doktor mahkemede

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan doktor H.U. yargı önüne çıkarılmak üzere Lefkoşa mahkemesine getirildi.

Soruşturma kapsamında dün 2'si doktor, 1'i eczacı olmak üzere 3 kişi daha tutuklanmıştı.

Söz konusu zanlılardan biri Lefkoşa'da, ikisi ise Mağusa'da yargı karşısına çıkarılacak.

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 4 zanlının ise bugün teminat talebiyle Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Sahte reçete soruşturması kapsamında bugüne kadar 23 kişi tutuklandı, 11'i tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.