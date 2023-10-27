Sahte reçete soruşturması: Dört eczacı daha tutuklandı
Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam dört eczacı bugün zanlı olarak tutuklandı.
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Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam dört eczacı bugün zanlı olarak tutuklandı.
Tutuklanan zanlılardan üçü tutukluluk talebi ile bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi, diğer zanlı ise Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.
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