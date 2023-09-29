Sahte reçete soruşturması: Bir kişi daha tutuklandı!

Sahte reçete yolsuzluğuyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında bu sabah Mağusa’da bir eczacının daha tutuklandığı açıklandı.

Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 17’ye yükseldi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, bir eczacı şahıs bu sabah Gazimağusa'da tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."

Dün akşam yine Mağusa'da, aynı soruşturma kapsamında "delilleri karartma" suçundan bir kişi daha tutuklanmıştı.