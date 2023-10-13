Sahte reçete soruşturması: 6 kişi daha tutuklandı
Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üçü doktor, üçü de eczacı olmak üzere bugün toplam altı kişi daha zanlı olarak tutuklandı.
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Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üçü doktor, üçü de eczacı olmak üzere bugün toplam altı kişi daha zanlı olarak tutuklandı.
Tutuklanan zanlıların tümü, yarın tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacaklar.
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