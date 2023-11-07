Sahte reçete soruşturması: 6 eczacı daha tutuklandı

‘Sahte reçete soruşturması” kapsamında 6 eczacı daha tutuklandı.

Polisten yapılan açılamaya göre zanlı konumundaki eczacılardan biri bugün tutukluluk talebi ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak, aleyhinde 3 gün süreyle ek tutukluluk emri alındı.

Polis, tutuklu bulunan diğer beş zanlının ise, yarın tutukluluk talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağını aktardı.

Sabah saatlerinde 3 eczacı daha tutuklanmış ve Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri verilmişti.

Bugün toplam dokuz eczacı, soruşturma kapsamında tutuklanmış oldu.