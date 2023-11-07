Sahte reçete soruşturması: 6 eczacı daha tutuklandı
‘Sahte reçete soruşturması” kapsamında 6 eczacı daha tutuklandı. Bugün tutuklanan eczacı sayısı 9'a yükselmiş oldu...
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‘Sahte reçete soruşturması” kapsamında 6 eczacı daha tutuklandı.
Polisten yapılan açılamaya göre zanlı konumundaki eczacılardan biri bugün tutukluluk talebi ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak, aleyhinde 3 gün süreyle ek tutukluluk emri alındı.
Polis, tutuklu bulunan diğer beş zanlının ise, yarın tutukluluk talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağını aktardı.
Sabah saatlerinde 3 eczacı daha tutuklanmış ve Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri verilmişti.
Bugün toplam dokuz eczacı, soruşturma kapsamında tutuklanmış oldu.
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